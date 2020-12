Secretaria esclarece que descida da quota de peixe-espada não se refere à Madeira

A Secretaria Regional de Mar e Pescas emitiu um esclarecimento sobre a descida em 20% na quota do peixe-espada, afirmando que esse decréscimo apenas diz respeito à captura nos mares do continente e da Região Autónoma do Açores.

"O total admissível de capturas (TAC), quer seja para o peixe-espada da Madeira quer para o atum, só deverá ser decidido no decurso do mês de Janeiro", indica.

"O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas, tem legítimas expetativas de que as atuais quotas se possam manter, com algumas e naturais variáveis, e nesse sentido tem vindo a trabalhar para assegurar que os pescadores e armadores da Região possam manter ou aumentar os seu rendimentos em 2021", conclui o comunicado.