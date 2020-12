“Onde é que querem a aquacultura?” A pergunta foi endereçada aos deputados do partido socialista, que estando contra a aquacultura nos concelhos da Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava, devem de ter outras alternativas, a exemplo daquilo que queriam fazer no seu programa de governo, disse o deputado do PSD, Valter Correia.

O social-democrata acusou os socialistas de "desonestidade política" por agora estarem contra uma medida que já defenderam.

O secretário regional lembrou que a questão da aquacultura, contrariamente ao que diz a oposição, não tem recebido queixas ao nível do turismo.