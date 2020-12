PCP reafirma importância de reforçar Saúde com mais profissionais e equipamentos

O PCP esteve hoje junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, para reafirmar a importância de reforçar o Serviço Regional de Saúde com mais profissionais e mais equipamento.

A dirigente do PCP, Herlanda Amado, disse que “não é aceitável que a pretexto da pandemia sejam diminuídas valências no Serviço Regional de Saúde (SRS) como está a acontecer nos cuidados de saúde primários, nas consultas de especialidade, nos meios de diagnósticos e nas cirurgias, empurrando os madeirenses para o sector privado da saúde.

"É importante que o Serviço Regional de Saúde assegure a capacidade de resposta no tratamento dos doentes com covid-19, tal como é importante que recupere a prestação de cuidados de saúde que ficaram por realizar e garanta o acesso à saúde aos doentes com outras patologias", afirmou.

Segundo a dirigente do PCP, "a situação que se vive nos cuidados de saúde primários é preocupante com milhares de consultas atrasadas; novas consultas que não são marcadas e exames de diagnóstico que não se realizam". Mais: "Faltam médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos e auxiliares de acção médica, e os que estão em funções, estão exaustos; os sistemas de telecomunicações e equipamentos informáticos estão obsoletos e existem ainda extensões de saúde encerradas".

Na sua óptica, "ficou provado que o Serviço Regional de Saúde teve um papel insubstituível na resposta ao surto epidémico provocado pela covid-19", sendo também evidente que "a política de redução e suspensão de importantes valências do Serviço Regional de Saúde, pode comprometer a qualidade de vida de milhares de madeirenses e portossantenses e a realização dos diagnósticos e dos actos médicos atempados para salvar vidas".

"São necessárias políticas claras de reforço do Serviço Regional de Saúde, no seu financiamento, na contratação de mais trabalhadores na área da saúde e na integração dos trabalhadores com vínculo precários numa carreira com vínculo público, no aumento e modernização de equipamentos e no aumento do número de camas de agudos, de cuidados intensivos, de cuidados continuados e hospitalares, na criação de serviços de medicina de trabalho em todas as unidades de saúde, no reforço da capacidade de meios de diagnóstico e terapêutica, no alargamento das resposta de saúde mental e no reforço das equipas de saúde pública, como o PCP tem vindo a defender", acrescentou.

No seu entender, "responder ao eventual agravamento da covid-19 nos próximos tempos e recuperar os atrasos na prestação de cuidados de saúde não só é necessário, como é possível".

"O Serviço Regional de Saúde tem todas as condições para dar a resposta necessária que se impõe neste momento. É preciso é que seja reforçado na sua capacidade, com mais trabalhadores, respeitando os seus direitos, com mais equipamentos", rematou.