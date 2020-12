“Para o ambiente os investimentos nunca são muitos”, referiu o deputado Nuno Maciel, do PSD, considerando, ainda assim, que neste Orçamento Regional há efectivamente um “compromisso global para a área ambiental”.

O social-democrata rejeitou as críticas da oposição, pedindo à Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas que continue com uma “política do mar à serra”.

Na sua intervenção final, Susana Prada acusou o parlamentar do JPP de "política desonesta".