Madeira é “destino seguro” para o Natal

Na formulação de perguntas ao secretário regional de Saúde e Proteção Civil, a deputada do PSD Rubina Leal destacou o facto de a Madeira ter sido considerada um “destino seguro no Natal”, algo único no país.

Na resposta a Miguel Iglésias, Pedro Ramos não disse. Se há, ou não, transmissão comunitária activa mas, no discurso, já tinha afirmado que as medidas adoptadas eram para evitar essa situação que, sublinha, “será sempre perigosa para a Região”.

Pedro Ramos garante que a Região tem uma capacidade de testagem que permite detectar as situações e está a implementar o sistema de dois testes.

Medidas que, sublinha, permitem “uma vivência em sociedade”.