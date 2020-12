Movember Moustache Jantar’ angaria 1.500 euros

O Palheiro Nature Estate (PNE), em parceria com a Hotelaria Madeirense ajuda a nossa ilha", está a realizar uma campanha solidária denominada por ‘Campanha Movember’.

Esta iniciativa tem como principal objectivo apoiar famílias residentes nas proximidades da Quinta do Palheiro Nature, que se tornaram ainda mais vulneráveis ​​devido a a pandemia da covid-19.

Recentemente os ‘criadores’ da campanha realizaram um evento no Palheiro golf, mais propriamente o denominado ‘Jantar do Bigode’, com o objectivo de angariar fundos para esta causa solidária, tendo alcançado um total de 1.500 euros.

Estas doações ‘Movember’ irão contribuir para a compra de bens de primeira necessidade que farão, com certeza uma grande diferença para a comunidade que reside perto da Quinta do Palheiro.

De referir que as doações ainda podem ser recebidas, pelo que quem quiser ajudar a apoiar esta causa, basta fazer o download do aplicativo "Greener Act" e doar directamente para o "PNE Campanha Movember ".

Esta campanha irá decorrer até ao final de Dezembro.