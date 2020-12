Trágica morte de Sara Carreira domina imprensa

Correio da Manhã:

- "Choques em série fatais para Sara: Filha de Tony Carreira morre no km 61 da A1"

- "Pandemia provoca corrida a heranças"

- "Ordem dos Notários vai lançar plataforma para eliminar a burocracia"

- "Mais de 243 mil doentes já recuperaram do vírus no nosso país"

- "Alunos do Conservatório Nacional dançam sem máscara e não há casos de infetados"

- "Farmacêuticas exigem rapidez na aprovação da vacina na União Europeia"

- "Montemor-o-Velho: Mata por 100 euros e incendeia vítima"

- "Durante 4 anos: Revolta na TAP com suspensão de acordos"

- "Benfica-Paços de Ferreira (2-1): Waldschmidt salva águia"

- "Sporting arrasa arbitragem do jogo com o Famalicão"

- "Pepe apto no clássico da Supertaça"

- "Saúde: Parlamento só recebeu um terço das vacinas da gripe"

- "Apostas na Net: Bancário desvia 639 mil Euro de clientes"

- "Vale de Cambra: Três bombeiros feridos em despiste"

Público:

- "Alerta: PSP e GNR 'no fio da navalha' para fiscalizar estado de emergência"

- "Trabalhadores com baixos salários são os que mais perdem emprego"

- "Covid-19: Reino Unido começa a vacinar amanhã grupos de risco"

- "Contratos públicos: PS vai corrigir lei e PSD aplaude o veto de Marcelo"

- "Ferrovia: Arriva recua na ligação entre Porto e Corunha"

- "As memórias de Cunha Rodrigues: 'Continuo a fazer a boa escolha em cada momento, doa a quem doer'"

Jornal de Notícias:

- "Juíza do Face Oculta ordena prisão de pai e filho Penedos"

- "Toldos nos centros de saúde para abrigar utentes da chuva e do frio"

- "Reportagem: Recuperar a vida depois da covid"

- "Empresas compensadas pela subida do salário mínimo"

- "Sara Carreira -- 1999-2020: Família pede paz e privacidade no último adeus"

- "Sondagem: Ruy de Carvalho e Maria João Abreu são os atores preferidos"

- "Benfica 2-1 Paços de Ferreira: Golo no minuto final dá oxigénio às águias"

- "Burla: Treinador encarnado dos sub-23 acusa agente e advogado"

Jornal i:

- "Marcelo Rebelo de Sousa apresenta hoje recandidatura"

- "Portugueses criam ventilador que custa mil euros"

- "Covid-19. Restaurantes de Lisboa confinados, mas clientes podem almoçar e jantar às portas da capital"

- "Guerra aberta no Instituto Superior Técnico"

- "Chega. 'Lei da rolha' já levou à suspensão de três militantes"

- "Ana Gomes lidera ação popular que reclama 400 milhões de euros à Mastercard"

- "O mundo do espetáculo chora a morte de Sara Carreira (1999-2020)"

Negócios:

- "Orçamento permite cobrar mais IMI a terrenos para construção"

- "Banqueiros nacionais dão cartas lá fora"

- "Pandemia adia investimentos em hotéis previstos para 2021"

- "Hospitais internam pouco, mas por muito tempo"

- "João Almeida Lopes, líder da Apifarma: 'É um desgosto o tempo que a Europa leva a aprovar' uma vacina"

- "Investidor privado: E se este Natal deixar poupanças no sapatinho?"

- "Indústria: Martifer põe fábrica fechada à venda por 5,5 milhões"

Record:

- "Benfica-Paços de Ferreira (2-1): Alemão salvador: Waldschmidt garante a reviravolta na última jogada"

- "Sporting: Leão prepara medidas de força: Arbitragem provoca indignação"

- "Amorim quer capitalizar revolta: Conheça os 12 casos em que o Sporting se sente prejudicado"

- "FC Porto: Marega no pódio: Iguala Falcão e persegue Jackson e Hulk"

- "Inglaterra: Mourinho soma se segue: Ganha dérbi de Londres"

- "Belenenses SAD-SP Braga (2-1): Surpresa azul atrasa guerreiros"

O Jogo:

- "Entrevista: 'Acredito que serei candidato', Miguel Oliveira eleva fasquia na nova etapa como piloto oficial da KTM"

- "Benfica-Paços de Ferreira (2-1): Milagre alemão"

- "Belenenses-Braga (2-1): Petit mudou o pódio"

- "FC Porto: Uribe permite Grujic a dobrar"

- "Sporting: Leão quer afinar os apitos"

A Bola:

- "Benfica-Paços de Ferreira (2-1): Lucky Luca: Vitória caiu do céu no último lance do jogo"

- "Sporting: Leão pondera exposição ao CA da PFF"

- "FC Porto: Defesa iguala recorde negativo com 43 anos"

- "Liga: Guerreiros perdem e caem do pódio"

- "Inglaterra: Mourinho segue imparável"