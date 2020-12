Jovem encarcerado após despiste no Campanário

Um rapaz com cerca de 20 anos ficou encarcerado no interior da sua viatura, após sofrer um acidente de carro no Campanário na noite desta terça-feira, pouco depois das 23 horas.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que o retiraram do automóvel e depois de ministrarem os primeiros socorros asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Nesta operação de socorro estiveram seis bombeiros desta corporação, tendo a Polícia de Segurança Pública tomado conta da ocorrência.