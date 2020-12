Lar Vila Assunção confirma caso positivo de Covid-19 entre os utentes

Tal como o DIÁRIO noticiou esta tarde, uma idosa de 84 anos, institucionalizada num lar na freguesia de São Gonçalo, concretamente o Lar Vila Assunção, acusou positivo para a Covid-19. A situação que foi detectada após a senhora ter sido levada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sem que o quadro clínico fosse compatível com o de uma infecção por coronavírus, deixou o hospital e o lar em alvoroço.

Dada a natureza das queixas, a doente foi encaminhada para o serviço de triagem hospitalar comum e não para a triagem Covid-19. Só mais tarde, no seguimento das análises efectuadas e de ter sido submetida ao teste de despistagem, é que se confirmou que estava infectada. De imediato, foi lançado o alerta na unidade hospitalar e também no lar.

Ao que o DIÁRIO apurou, no seguimento desta confirmação foram acionados os planos de contingência das referidas instituições, com a requisição de testes de despiste aos profissionais de saúde e utentes que tenham estado em contacto com a idosa. Uma acção concertada com as autoridades de saúde regionais.

Já ao fim da tarde, fonte da instituição garantiu ao nosso matutino que “tomaram as medidas preconizadas no plano de contingência”. Medidas agora “mais restritas”, mas que já estavam em vigor desde o início da pandemia.

Sabemos ainda que alguns familiares dos utentes estiveram, ao longo da tarde, a tentar obter mais informações sobre o caso. Sobre a idosa em questão, fonte da instituição diz que não pode fazer suposições, mas que nada fazia prever que estava infectada. “Se a senhora não tivesse ido à urgência nem a gente tinha dado conta”, confidenciou.