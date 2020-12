O ex-director clínico do SESARAM, Mário Pereira, manifestou esta quarta-feira a sua "preocupação" e a de "outros colegas médicos de várias especialidades", a de que a Madeira vive "muito provavelmente o início de uma situação de transmissão comunitária".

Segundo especificou através de uma publicação efectivada no Facebook, o médico sustentou a sua afirmação "pela diversidade geográfica dos novos casos covid, pelas caraterísticas epidemiológicas dos afectados, pela pouca expressão actual dos casos covid relacionados com viagens, pela virtual incapacidade de prever todos os contatos próximos e prováveis, bem como pelo crescimento absoluto do número de infectados".



De forma a não deitar fora todo o esforço feito até agora pelos madeirenses e todo o grande investimento feito pelas autoridades regionais de saúde na contenção da covid, CUMPRAM com empenho todas as recomendações para evitar os contágios. Ex-director clínico do SESARAM, Mário Pereira

O também antigo deputado do CDS-PP na Assembleia Legislativa da Madeira concluiu a sua mensagem reiterando que o "Natal é tempo de ESPERANÇA", pedindo por isso que não o deitemos "fora".