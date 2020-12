Albuquerque desafia PS a ir dizer à população que é contra as obras

O presidente do Governo Regional prosseguiu o discurso de encerramento do debate na especialidade do ORAM2021, enumerando obras públicas, em todos os concelhos e desafiando o PS a ir dizer às populações que está contra as obras. “Vão ser recebidos com beijos e abraços, de certeza”, afirma.

Miguel Albuquerque fez dezenas de referências a infra-estruturais rodoviárias, da saúde e educação que, segundo ele, o PS “está contra” porque é tudo “betão”.

Na redução de despesas, um dos pontos fortes das críticas ao governo, desafia os socialistas a “reduzir a zero os assessores” e às empresas municipais “onde não meteram ninguém”.

Albuquerque terminou lembrando que a crise pandémica não acabou e garante que a próxima fase é “complicada” e que o governo está preparado para tomar todas as medidas.

“Há um horizonte de esperança”, garante.