'Torres Gémeas' do Funchal foram manchete no DIÁRIO há 20 anos

Há exactamente vinte anos, o ambicioso projecto do 'Funchal Centrum' fazia manchete na edição impressa do DIÁRIO. Na altura, era noticiado que o projecto assinado pelo arquitecto Ricardo Bofiil para o chamado quarteirão Leacock teria duas torres com 25 pisos destinadas a habitação, um hotel e uma galeria comercial. A 14 de Dezembro de 2000, o anteprojecto deu entrada na Câmara do Funchal, sendo posteriormente posto à discussão pública. O 'FunchaICentrum' pretendia ser um novo centro de actividades para a capital madeirense.

Na edição impressa do DIÁRIO de há 20 anos era também dado destaque à então polémica em torno da Fundação para a Prevenção, e Segurança que era, para Alberto João Jardim, um dos muitos "acontecimentos rascas" em que a cIasse política lisboeta se perde, inclusive a afecta ao PSD. "Fundações socialistas chulam contribuintes", dizia o então presidente do Governo Regional.

Era também notícia que João Cunha e Silva, então vice-presidente, ia passar a tutelar a delegação do Governo Regional no Porto Santo, que até então reportava a Jardim.

Lourdes Castro ganha prémio EDP; José Manuel Rodrigues, então líder do PP-Madeira, integra grupo europeu; George Busch canta vitória 37 dias depois e a história de uma mãe 'sem papéis' que perdeu a filha, foram outros destaques há 20 anos, num edição que revisitou a odisseia europeia do Marítimo.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de 15 de Dezembro de 2000.