Olavo Câmara defende combate ao desemprego jovem

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Olavo Câmara mostrou-se, ontem, dia 10 Novembro, preocupado com a actual realidade no que concerne ao desemprego jovem, considerando que "é necessário dar resposta a esta problemática".

Durante a audição à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, o parlamentar madeirense deu conta do facto de "esta geração estar a enfrentar uma segunda crise em menos de 10 anos", questionando a governante "de que forma é que o Orçamento irá fazer face a este flagelo e que respostas podem ser dadas aos jovens, em particular os das regiões autónomas".

"A resposta tem de ser clara: emprego digno, não à precariedade e não aos baixos salários", referiu, dando conta que "este é precisamente o caminho que o Partido Socialista tem vindo a seguir desde a anterior legislatura".

Olavo Câmara aproveitou para criticar "a receita do passado", leia-se "a austeridade e a forma como o PSD e o CDS responderam à crise em 2011".

"Essa é uma resposta que não queremos, não precisamos e deviam ter vergonha pelo que fizeram aos jovens deste país", sustentou.

O também líder da Juventude Socialista-Madeira lembrou ainda "o facto de o ex-primeiro-ministro ter convidado os jovens a emigrar e de o actual líder do PSD dizer que os jovens podem receber mal, não um, nem dois, mas durante três contratos ou durante o seu tempo de juventude".

O parlamentar acusou o PSD de "seguir a doutrina de que os jovens podem e devem emigrar, serem precários e receberem mal, algo que é necessário combater".