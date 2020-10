Olavo Câmara defende que Governo tem de saber aproveitar apoios para promover políticas de emprego

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Olavo Câmara, destacou, ontem, o facto de o Governo da República ter vindo reforçar as verbas para o desenvolvimento das políticas de emprego, considerando que o executivo madeirense tem de saber aproveitar estes apoios para responder a este problema no arquipélago.

Na audição à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no âmbito da discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, salientou que combater o desemprego, manter o trabalho digno, aumentar os rendimentos e combater a precariedade e as desigualdades é o caminho que o PS tem vindo a seguir nos últimos orçamentos do Estado.

Olavo Câmara constatou que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores sofrem com uma alta taxa de desemprego, apresentando os piores indicadores do País a este nível, mas também no que se refere ao desemprego jovem, à emigração e ao abandono escolar precoce.

Por isso, enalteceu o aumento das transferências previstas para as políticas activas de emprego e formação profissional contempladas no Orçamento.

É o sexto orçamento feito pelo Partido Socialista em que esta verba é aumentada ano após ano Olavo Câmara

Olavo Câmara frisou que a Madeira recebe hoje mais três milhões de euros para este efeito do que recebia em 2014, quando o PSD e o CDS governavam o País.

Segundo o parlamentar, o Governo PSD/CDS reduziu as verbas para a Região ano após ano, quando mais precisávamos. Pelo contrário, "o PS tem vindo a aumentar os valores para a promoção de políticas de emprego na Região" e nesse sentido, questionou a ministra sobre se este é um caminho para continuar.