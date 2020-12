SESARAM disponibiliza vídeos dos circuitos de segurança criados devido à gripe e covid-19

O SESARAM colocou no seu portal vídeos explicativos dos circuitos de segurança criados perante a gripe e a covid-19, realizados em cinco centros de saúde e no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Além disso, recorda que o plano da saúde para o Outono – Inverno tem como finalidade garantir a resposta do SESARAM às necessidades de saúde da população, contribuindo assim, para minimizar o impacto das infecções, nomeadamente da covid-19, da gripe e de outros vírus respiratórios, mantendo os cuidados de saúde em segurança a outros doentes com outras patologias.

O SESARAM assegura ainda a resposta aos doentes 'não covid-19', de forma adequada e segura em circuitos distintos dos doentes covid-19, em todas as dimensões da doença, incluindo a preventiva.