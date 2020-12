Câmara de Mêda dá 350 euros para viagens a alunos do ensino superior da Madeira

Está tudo no ‘Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios aos Alunos do Concelho de Mêda’. Os alunos daquele concelho, que estudem no ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, têm um apoio especial para as deslocações. Esse apoio corresponde a uma viagem de ida e volta com um limite de 350 euros.

Tendo em conta que, muitas vezes, as viagens acontecem em períodos de grande procura, ainda que em contraciclo, o valor das viagens é elevado e o apoio pode ser escasso.

O apoio às deslocações, como a atribuição de bolsa de estudo, aplica-se a ‘estudantes que se encontrem efectivamente matriculados em estabelecimentos de Ensino Superior Público, reconhecidos oficialmente, com aproveitamento escolar e residentes no concelho de Mêda’. O ensino deve conferir o grau de licenciado ou de mestre.

Mêda é um concelho do distrito da Guarda e conta com 11 freguesias.