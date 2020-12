Rússia anuncia envio de observadores às eleições na Venezuela

A Rússia vai enviar um grupo de observadores às eleições legislativas na Venezuela, que se realizam no próximo domingo, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergéi Lavrov, acrescentando que é previsível que haja mais observadores internacionais.

"A Rússia enviará um grupo de observadores para supervisionar as eleições, e estou certo de que haverá observadores de outros países, também", disse Lavrov durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo do Uruguai, em Moscovo.

O objetivo da presença dos observadores russos é "apresentar uma imagem objetiva" da situação política do país, acrescentou o governante russo, acrescentando que o governo do Presidente Nicolás Maduro promoveu de forma "ativa e aberta" a ideia de um diálogo nacional durante a campanha eleitoral.

A Rússia, tradicional aliada da Venezuela, alertou a comunidade internacional para não se guiarem por "interesses geopolíticos" na interpretação dos resultados e vincou que os "resultados objetivos" devem ser aceites.

Caracas está a organizar eleições legislativas no domingo, durante as quais o líder socialista espera retomar o controlo da Assembleia Nacional, a única instituição dominada pela oposição.

Juan Guaidó, da oposição, pede um boicote ao que considera, como muitos observadores internacionais, um processo fraudulento.