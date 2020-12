Defesa de Lito Vidigal vem de Elvas

O treinador do Benfica criticou ontem o antijogo praticado pela equipa do Marítimo.

O desabafo foi feito após o jogo.

O que tinha ouvido falar do Marítimo é verdade, um antijogo constante. Enquanto não está a perder, não quer jogar. O guarda-redes no chão, quebras de jogo constantes. Isto não é qualidade para o campeonato português. O Marítimo não precisa de fazer isto, porque quando quer, joga bem. Aliás, o Marítimo quando quis jogar foi melhor que o Benfica, sobretudo nos últimos 10 minutos”. Jorge Jesus

Este seria o corolário de uma pega iniciada momentos antes. Por ocasião do segundo golo do Benfica frente ao Marítimo e quando Lito Vidigal protestava com o quarto árbitro a validade do lance, Jorge Jesus virou-se para o treinador do Marítimo e disse: “Cala-te Lito, és uma vergonha, vai para Elvas”.

O treinador do Marítimo não reagiu de imediato e sentou-se no banco. No final do jogo, lançou algumas farpas depois do que ouviu de Jesus, recordando o célebre comentário de Manuel Machado, quando era treinador do Nacional, sobre Jorge Jesus: “Um vintém é um vintém e um cretino é um cretino”.

Podia dizer tanta coisa. Olhe, bem podia parafrasear Manuel Machado. Contudo, esse não é o meu estilo. Quando colegas de profissão têm atitudes destas, revelam muita falta de segurança e medo. É muito mais fácil quando estamos receosos e com medo atacarmos os nossos adversários. Contudo, não penso dessa forma. Somos coerentes, educados. Podia também falar dos golos do Benfica que nascem de lances em que havia faltas a nosso favor. Mesmo assim, não vou entrar por esse caminho. O que interessa é continuar educado com toda a gente”. Lito Vidigal

Quando se esperava que o assunto morresse na ilha, até porque até a esta hora não se conhece qualquer reacção oficial do Marítimo, eis que O Elvas Clube Alentejano de Desportos reage às declarações do técnico do Benfica e ao facto de Jesus ter mandado o treinador dos madeirenses ir treinar para o Elvas, clube onde foi jogador e treinador.

Em comunicado assinado por Paulo Canhão, presidente do clube, para além do Elvas assumir estar "satisfeito com a actual equipa técnica", deixa um recado ao treinador encarnado: