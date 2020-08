Marítimo renova com defesa colombiano Mosquera até 2024

O defesa central colombiano Moises Mosquera renovou contrato com o Marítimo, até 2024, anunciou hoje o clube da I liga portuguesa de futebol.

O defesa central chegou à Madeira em Fevereiro, tendo alinhado numa partida pelo escalão júnior da formação insular.

Juntou-se ao plantel principal do Marítimo, após a interrupção do campeonato e desde então foi presença assídua nos treinos.

"Estou muito feliz por assinar pela equipa principal, só tenho a agradecer o voto de confiança", salientou o defesa colombiano.

O jovem de 19 anos vai estar à disposição do novo treinador, Lito Vidigal, no primeiro treino do conjunto maritimista, que está marcado para sábado.