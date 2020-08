Carlos Pereira espera ser o último adjunto de Lito Vidigal

Carlos Pereira voltou a afirmar que a contratação de Lito Vidigal era um "namoro antigo que só agora se concretizou em casamento", esperando que o mesmo seja duradoiro, "pelo menos nestes dois anos de contrato que vai vigorar a nossa ligação", referiu o presidente verde-rubro na apresentação do novo treinador maritimista e da sua equipa técnica, ocorrida ao principio da tarde no auditório do complexo do clube, em Santo António.

O presidente maritimista mostrou-se ainda convicto que esta contratação "vai obrigar-me a ser seu adjunto", pois "não quero ser obrigado a ser seu treinador".

"Desta vez espero ser o seu último adjunto de uma equipa de seis elementos na equipa técnica, sinal que vamos fazer uma boa época, esperando que nos traga a alegria que perdermos nos dois últimos anos", disse ainda o dirigente verde-rubro.

Lito Vidigal admitiu que tinha como uns dos seus objectivos ser treinador do Marítimo

Já Lito Vidigal afirmou "ser importante ter a opinião do presidente", assegurando que "irei ser ser sempre o seu adjunto", para depois confirmar ainda que tinha conseguido um primeiro objectivo, que era ser treinador do Marítimo, mas que vinha com mais objectivos.

"Pretendemos não ter as dificuldades que sentimos nos últimos anos e, para isso, será necessário muito trabalho, muita dedicação, muita organização e uma mentalidade positiva muito forte", acrescentando: "Temos sonhos e desejos e vamos correr atrás desses sonhos e desses desejos com tudo aquilo que temos para dar".