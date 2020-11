Argentina com 212 mortos e 5.331 novos casos em 24 horas

A Argentina registou 212 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 5.331 casos nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais.

Desde o início da pandemia, a Argentina contabilizou 1.242.182 casos confirmados de covid-19, além de 33.560 vítimas mortais.

Segundo o Ministério da Saúde argentino, 1.062.911 pessoas já recuperaram da doença, permanecendo 4.608 internadas nos cuidados intensivos.

A Argentina tem vindo a diminuir nas últimas semanas o número de novas infeções, depois de registar um recorde diário de 18.326 casos em 21 de outubro.

Na sexta-feira, o Presidente argentino anunciou o fim da chamada "quarentena eterna" na região de Buenos Aires, mas manteve o isolamento noutras dez províncias.

"É hora de a área metropolitana de Buenos Aires, que está em isolamento obrigatório desde o primeiro dia, agora passe a uma fase de distanciamento social", anunciou o presidente Alberto Fernández.

Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sétimo país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, França, Rússia e Espanha, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Em termos de óbitos, a Argentina está em 11.º lugar a nível mundial.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.251.980 mortos em mais de 50 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.