FC Porto vence Portimonense (3-1) no Dragão

O FC Porto recebeu e venceu, esta noite, o Portimonense, por 3-1. Em jogo alusivo à 7.ª jornada da I Liga, os Dragões regressaram aos triunfos no campeonato após a derrota na Capital do Móvel, diante do Paços de Ferreira.

A vitória foi materializado com golos de Mbemba (45+2), Taremi (46) e Sérgio Oliveira (89). Já o tento do conjunto que viajou desde Portimão - que até começou a vencer a partida - foi apontado por Beto, aos 14 minutos.

Com esta vitória, o conjunto orientado por Sérgio Conceição sobe ao 3.º lugar, com 13 pontos, estando a seis de distância do Sporting, que lidera a competição. Já o Portimonense segura a 'lanterna vermelha' da I Liga ao figurar no último posto com quatro pontos averbados até ao momento.