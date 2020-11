Dolores Aveiro, na condição de Personalidade e Autora, e Paula Jardim, engenheira Agrícola, foram os primeiros oradores da edição de 2020 do 'Madeira 7 Talks', evento que preenche com conversas improváveis ao longo de toda a tarde deste sábado, até às 19 horas, no Nini Design Centre. Durante as próximas horas, apenas com pausa a meio da tarde para o ‘coffee-break’, passam pelo palco, num frente a frente, 14 personalidades de diferentes áreas sociais para discutirem, de forma aberta, construtiva e livre, temas dos nossos dias.

Emocionada, a mãe de Cristiano Ronaldo falou da vida difícil que enfrentou quando jovem, primeiro como bordadeira, que aprendeu com a mãe, depois quando optou por trabalhar nas obras de vimes, e mais tarde como cozinheira. Assumidamente “mulher dos sete ofícios”, na conversa com Paula Jardim, presidente do Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira, Dolores Aveiro admitiu que o filho craque da bola “não liga muito” ao Bordado Madeira. A própria admitiu que trocou o bordado pelos vimes porque “na altura dava muito pouco dinheiro. Optei pela obra de vimes para ganhar mais algum dinheiro”, disse.

Já quando a conversa derivou para a bola, a sportinguista assumida revelou ter desmaiado no Estádio da Luz quando viu Cristiano Ronaldo pela primeira vez na Selecção Nacional a cantar o Hino Nacional.

A conversa rápida para não faltar à sessão de radioterapia agendada para esta tarde, Dolores Aveiro exortou todas as mulheres a “ir à luta até ao fim”. A aqueles que não gostam da mãe do melhor jogador do mundo, lembrou que “se Deus não agrada a todos, eu também não agrado a todos”, afirmou.

No final da conversa surpreendeu Paula Jardim ao revelar que faz publicidade não apenas de azeite, mas também de vinho Alentejano e vinagre.

Dolores Aveiro, Personalidade e Autora

Nasceu no último dia do ano de 1954, no Caniçal, aos seis anos, ficou órfã de mãe, idade com que foi enviada para o Hospício Doma Maria Amélia. Aos nove anos, Maria Dolores voltou para casa e aos 13 anos, foi retirada da escola para se entregar a um ofício. Casou aos 18 anos com Dinis Aveiro e no ano seguinte foi mãe pela primeira vez. Já grávida do segundo filho viu o jovem marido partir para o Ultramar de onde só voltaria quando Elma, a primogénita, começava a andar e Hugo, o mais novo, completava sete meses. Chegou a emigrar, juntando-se a um irmão que vivia em França, mas seis meses depois, as saudades trouxeram-na de volta a casa e a família cresceu: Dolores ficou grávida da terceira filha, Kátia. Engravidou pela última vez em 1984. No Hospital da Cruz de Carvalho, deu à luz às 10h20 do dia 5 de Fevereiro de 1985, do quarto filho, entretanto baptizado com o nome de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

O menino prodígio cedo mostrou ser craque da bola. Do Andorinha ao Nacional, ‘voou’ para Lisboa, aos 12 anos, para treinar na Academia do Sporting. De Lisboa CR7 viria depois a rumar ao melhor campeonato do Mundo para jogar no Manchester onde viria a ser consagrado o melhor jogador do mundo.

Paula Jardim, Engenheira Agrícola

Paula Luís Duarte Jardim é licenciada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em Janeiro de 1991, ingressou na sociedade Odefruta (pertencendo ao grupo Plein Sud Holding), no âmbito de um Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Baixo Alentejo. Desde 1993 é quadro da Administração Pública Regional na carreira de Técnica Superior, exercendo o cargo de chefe de divisão de Infraestruturas e Apoio ao Comércio Agrícola de 2005 a 2009. Em Janeiro de 2000, foi eleita presidente do Conselho Fiscal da Associação de Agricultores da Madeira e Porto para o triénio 2000-2003. Entre Fevereiro de 2009 e Maio de 2015, exerceu funções na Direção de Serviços de Comércio Agroalimentar, onde foi responsável pelo Núcleo dos Produtos Fitofarmacêuticos. Em Maio de 2015, foi nomeada Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, e, em Outubro de 2019, assumiu a presidência do Conselho Directivo do Instituto do Vinho da Madeira, cargo que desempenha presentemente.