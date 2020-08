O plantel masculino do CAB Madeira conta já com oito elementos, entre contratações e renovações, para atacar a nova época de basquetebol, onde volta a competir na liga portuguesa profissional.

A direcção presidida por Pedro Freitas, que vai manter João Paulo Silva (Juca) no comando técnico, assegurou já a contratação do madeirense Nuno Sá, que jogou na última temporada na Ovarense, assim como do internacional norueguês Mikkel Kolstad, que representava a Universidade Nova Southeastern (Estados Unidos), e dos norte-americanos AJ Cheeseman e Davon Clare.

Para além destas contratações, o CAB Madeira renovou com quatro atletas do plantel da última temporada, designadamente Diogo Gameiro, Arvydas Gydra, José Correia e Rui Nery.

Neste momento, prosseguem negociações com outros basquetebolistas para completar o plantel.