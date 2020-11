Milhares festejam vitória de Biden na Casa Branca

Milhares de pessoas encontram-se frente aos jardins da Casa Branca em Washington festejando a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais e exigindo a saída do Presidente, Donald Trump.

Poucos minutos após as 11:33 (16:30 em Lisboa) altura em que foram divulgadas pelas televisões norte-americanas as previsões de vitória do Partido Democrata no estado da Pensilvânia, a capital dos Estados Unidos saiu à rua.

Os carros circulam pela cidade com bandeiras de Biden, sendo que o centro da mobilização espontânea fica situado frente aos jardins da Casa Branca, no centro da capital dos Estados Unidos.

São milhares de pessoas, de todas as idades numa festa que consideram de vitória.

"Fora Trump", dizem os manifestantes em uníssono enquanto agitam bandeiras da campanha do candidato democrata mesmo frente à grade de proteção da Casa Branca, o símbolo do poder político norte-americano.

O democrata Joe Biden venceu hoje as eleições presidenciais norte-americanas ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Joe Biden, de 77 anos, vai ocupar a Casa Branca depois ter sido vice-presidente de Barack Obama (2009-2017).

A posse de Biden está marcada para 20 de janeiro de 2021.