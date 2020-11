PS-M quer dupla testagem à covid-19 para todos os que cheguem à Madeira

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira entende que não faz sentido aplicar apenas aos estudantes a dupla testarem à Covid-19 e defende que a medida seja estendida a todas as pessoas que desembarquem na Região.

Numa acção política desenvolvida esta manhã no Aeroporto da Madeira, a deputada Marina Barbosa lembrou que a medida aplicada aos estudantes madeirenses (para além do teste à chegada, devem repeti-lo entre o 5º e o 7º dia, estando obrigados a confinamento) deveria ser aplicada a todas as pessoas que chegam à Região, sob pena dos estudantes desistirem de vir a casa no Natal.

A deputada esclarece que o PS não é contra a adopção de todas as medidas que sejam necessárias para combater e controlar a pandemia, mas face ao aumento do número de casos positivos de Covid-19, diz que é necessário “adoptá-las à nossa realidade e à situação epidemiológica actual”.