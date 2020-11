UMa apresenta livro ‘Educação, Artes e Cultura: Discursos e Prática’

A Comissão Organizadora do XIV Colóquio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) apresenta na próxima quarta-feira, 11 de Novembro, pelas 18 horas, no Auditório da Reitoria da UMa, o livro ‘Educação, Artes e Cultura: Discursos e Práticas’, organizado por Ana Cristina Duarte e Natalina Cristóvão, investigadoras do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

O livro é a mais recente edição científica e académica do Centro de Investigação em Educação da UMa e surge na sequência da realização do XIV Colóquio CIE-UMa.

Engloba um conjunto de textos da autoria dos conferencistas Sara Bahia, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, José Carlos Godinho, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, Ana Cristina Duarte, do CIE-UMa, e Natalina Cristóvão, do CIE-UMa, para além de 18 participantes com comunicações das mais variadas áreas do conhecimento, artes e cultura.

O livro inclui ainda uma mensagem de Guilherme d’Oliveira Martins, deixando em aberto um conjunto de questões que poderão vir a constituir-se como novas fontes de discussão.