Rui Abreu na reabertura da Casa da Madeira nos Açores

O Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, deslocou-se hoje à ilha de São Miguel, para participar no evento de reabertura da Casa da Madeira nos Açores (CMA), a convite de Duarte Chaves, presidente desta instituição. Trata-se de uma associação de utilidade pública, que assume grande importância para a Madeira e para todos os madeirenses residentes nos Açores.

“A CMA é um veículo de promoção e divulgação do património cultural madeirense no arquipélago dos Açores”, lembrou o governante. “Para além de desenvolver várias atividades culturais, e de divulgar a Madeiram junto dos açorianos, também dá apoio aos madeirenses chegados aos Açores, ajudando-os na sua integração”, sublinhou, enaltecendo o trabalho daquela instituição ao longo dos 34 anos de existência.

E são muitos os madeirenses que, em diferentes períodos da história, decidiram trocar a Madeira pelos Açores. “Actualmente há mais de 400 madeirenses a residir naquele arquipélago. Trabalham em vários serviços e empresas, nomeadamente na TAP, na SATA, na função pública, e em empresas privadas”, explicou Rui Abreu.

Há também os jovens madeirenses, empreendedores, que nos últimos anos se mudaram para os Açores, para abrir os seus próprios negócios na área do Turismo, elogiou Rui Abreu.

No início desta tarde, Rui Abreu apresentou cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Por volta das 18h30 terá lugar uma sessão de boas-vindas na Casa da Madeira dos Açores e apresentação da nova imagem da associação.

Amanhã, a CMA promove o projecto musical “Cantigas de cá dentro” da Associação Xarabanda. O espetáculo acontecerá às 21h00 no Teatro Ribeiragrandense, um espaço cultural com capacidade para 300 pessoas, mas onde estarão apenas 50 convidados, cumprindo assim as regras sanitárias.