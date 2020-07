Nem ‘corredor’ nem testes gratuitos nos Açores

Mais de um mês depois do retomar das ligações aéreas entre a Madeira e os Açores, tardam em ser apresentadas as soluções para os açorianos que pretendam viajar para a Madeira e queiram fazer o teste de diagnóstico à Covid-19 na origem, ao contrário do que acontece com os madeirenses que pretendam voar para São Miguel.

Conforme temos noticiado, o Governo Regional dos Açores já alargou, desde o dia 13 de Julho, à Madeira o acordo que tinha com um conjunto de laboratórios privados, dando assim a possibilidade de todos aqueles que pretendam viajar para aquele arquipélago, com origem na Madeira, poderem fazer o teste à Covid-19. Por cá, o serviço é assegurado pelo laboratório Synlabhealth, no Hospital Particular da Madeira (HPA).

O mesmo já não acontece com os açorianos que queriam voar para a Madeira, ou até mesmo com os madeirenses, que estando de férias ou em trabalho nos Açores, pretendam voltar a casa. O Governo Regional da Madeira já falou várias vezes nas negociações que decorrem com o Governo liderado por Vasco Cordeiro, mas até ao momento ainda não há ‘luz verde’.

Na semana passada, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, na habitual conferência de imprensa de balanço da Covid-19 na Madeira, referia que as negociações estavam em curso, não se colocando a questão do laboratório, uma vez que estava a ser pensada a criação de um ‘corredor verde’, situação que não obriga à realização de teste pelos passageiros que viajam entre os dois arquipélagos.

Ontem, contactada pelo DIÁRIO, a secretária regional da Saúde dos Açores, Maria Teresa Luciano, não se quis pronunciar sobre o assunto, não tendo esclarecido, por conseguinte, em que pé estarão as negociações.

Refira-se que, desde 22 de Julho, o laboratório do HPA já fez 19 testes a passageiros com viagem marcada para os Açores, com partida da Madeira. Com base no plano de contigência em vigor no arquipélago vizinho, “todos os passageiros que prolonguem a estadia por 7 ou mais dias devem, no 6.º dia a contar da data de realização do teste de despiste ao SARS-CoV-2, contactar a autoridade de saúde do concelho em que residem ou estão alojados, para que possam realizar um novo teste de despiste, a promover pela autoridade de saúde local, cujo resultado ser-lhes-á comunicado”, conforme deu conta o gabinete de Maria Teresa Luciano.

SATA já voa 6 vezes por semana

Desde a retoma das ligações aéreas entre os arquipélagos da Madeira e dos Açores, no dia 15 de Junho, a SATA Azores Airline tem vindo a registar um aumento de passageiros na rota Ponta Delgada-Funchal-Ponta Delgada.

No momento da retoma, a operação foi iniciada com três frequências semanais, tendo, a partir do dia 1 de Julho, passado a seis voos por semana. De acordo com a informação disponibilizada pela companhia aérea, os voos têm sido operados, maioritariamente, por um Q400, aeronave com capacidade para 80 passageiros, embora, pontualmente, e em função da procura tenham e possam vir a operar com um A320 ou A321NEO, aviões com capacidade para 165 e 186 passageiros, respectivamente.

Consulte aqui as informações aos passageiros que desembarcam nos Açores

Até domingo passado, já tinham sido transportados pela companhia açoriana, desde o dia 15 de Junho, um total de 1.522 passageiros, dos quais 782 do Funchal para Ponta Delgada, e 740 passageiros de Ponta Delgada para o Funchal, passageiros que têm sido obrigados a fazer o teste apenas à chegada do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Certo é que todos os passageiros que não apresentaram resultado negativo em teste RT-PCR feito 72 horas antes da chegada à Região Autónoma dos Açores fizeram o teste à chegada e que todos os passageiros que ficaram na Região por 7 ou mais dias, realizaram teste no 6.º dia a contar da data de realização da primeira análise.