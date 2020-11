Declarada utilidade pública da Liga Portuguesa de Futebol Profissional

A declaração de utilidade pública da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foi hoje publicada em Diário da República, pelas "relevantes atividades de interesse geral no âmbito da promoção do desporto".

Segundo a declaração de utilidade pública, a LPFP tem conseguido esses desígnios "através da organização e regulamentação das provas desportivas do futebol profissional, designadamente da I Liga, da II Liga e da Taça da Liga".

Assinado em 20 de outubro pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, o despacho 10902/2020 realça a promoção de "soluções adequadas aos problemas diagnosticados" no futebol e as ações de formação e responsabilidade social promovidas.