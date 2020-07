Vitória de Ronaldo orgulha futebol Português

Presidente da Federação considera que Ronaldo prestigiou "todo o futebol nacional"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, parabenizou hoje Cristiano Ronaldo e a Juventus pela conquista do título de campeões italianos, considerando que o capitão da selecção prestigiou "todo o futebol nacional".

"Gostaria de felicitar a Juventus e, especialmente, o capitão da Selecção Nacional Cristiano Ronaldo por mais um título conquistado na sua brilhante carreira. Demonstrando ao longo da época, muito diferente de outras, por força da pandemia global [da] covid-19, todo o seu talento, profissionalismo e liderança pessoais, Cristiano Ronaldo voltou a prestigiar-se e a todo o futebol nacional", pode ler-se no comunicado publicado no sítio oficial da FPF.

"Sabendo de antemão que já estará com os olhos numa próxima conquista, envio-lhe uma palavra amiga, um forte abraço e os meus parabéns!"", conclui Fernando Gomes.

Proença enaltece Ronaldo como "símbolo actual de tudo o que personifica o futebol português"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, congratulou hoje Cristiano Ronaldo pelo título de campeão italiano, lembrando que o jogador da Juventus é "o símbolo a actual" do futebol nacional.

"Cristiano Ronaldo é o símbolo actual de tudo o que personifica o futebol português: o querer, a garra, o talento. Ele é o expoente máximo do nosso Futebol no mundo, e a prova inequívoca [de] que o profissionalismo e a dedicação, aliados a um talento nato, podem levar-nos ao topo", destaca Pedro Proença, citado em comunicado.

O presidente da Liga de clubes parabeniza o internacional português "por mais um título", considerando ainda que, "efectivamente", Cristiano Ronaldo "eleva alto o nome do Futebol português no mundo", e todos, "sem excepção", têm uma "palavra de agradecimento para com ele".

A Juventus assegurou no domingo a conquista do nono título consecutivo de campeã italiana de futebol, o 36.º da sua história, ao vencer em casa a Sampdoria, por 2-0, na 36.ª ronda.

Na recepção, sem adeptos, à Sampdoria, a formação de Turim chegou aos golos por Cristiano Ronaldo, aos 45+7 minutos - o 31.º no campeonato do português, que ainda falhou um penalti aos 89 -, e Bernardeschi, aos 67.

A 'Juve', que a duas jornadas do fim da Liga italiana tem sete pontos de vantagem sobre o segundo, o Inter de Milão, vence o título de forma consecutiva desde 2011/12, somando agora 36 cetros de campeã nacional.

Ronaldo engrossou assim a extensa lista de troféus, ao sagrar-se bicampeão italiano pela Juventus, numa época em que se tornou o primeiro futebolista a marcar 50 golos em três dos principais campeonatos europeus.

A Liga italiana foi retomada em 22 de Junho, depois de ter sido suspensa no início de Março devido à pandemia de covid-19.

A Itália foi durante várias semanas o epicentro da pandemia na Europa e continua a ser um dos países mais afectados a nível mundial, com 35.102 mortos associados à covid-19 e em mais de 245 mil casos confirmados de infecção.