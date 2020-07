Ronaldo "felicíssimo" com mais um título

"Felicissimo pelo segundo campeonato consecutivo e por continuar a construir a história deste grande e esplêndido clube", escreveu, numa mensagem a acompanhar uma foto do grupo em pleno balneário após a vitória por 2-0 que garantiu a conquista do nono campeonato consecutivo à Juventus.

Mas o futebolista madeirense não se ficou por aqui: "Este título é dedicado a todos os fãs da Juventus, em particular àqueles que sofreram e sofrem com a pandemia que nos surpreendeu a todos ao derrubar o mundo", escreveu em italiano e que aqui reproduzimos, numa tradução possível com auxílio da ferramenta Google Tradutor.

"Não foi fácil!", reconheceu o jogador, que acabou por marcar um dos golos frente à Sampdória. "A vossa coragem, a vossa atitude e a vossa determinação foram a força necessária para enfrentar esta recta final do campeonato e lutar até o final por este título, que pertence a toda a Itália. Um grande abraço a todos!", concluiu.

Quase 853 mil fãs do CR7 nesta rede social deram gosto na partilha.