Ronaldo marca e confirma mais um título para a Juventus

Este é o segundo título de CR7 desde que trocou Madrid por Itália, o nono campeonato consecutivo (vence desde 2011/2012) da 'Vecchia Signora' e o 36.º 'scudetto' da sua história.

Cristiano Ronaldo persegue ainda o título de melhor marcador, ainda que após esta jornada esteja mais longe, uma vez que o adversário directo, o atacante da Lazio, ICiro Immobile, tenha feito um hat-trick (vitória por 5-1 em casa do Verona), que o coloca com 34 golos contra 31 do jogador da Juventus.

Ronaldo ainda falhou um segundo golo na marcação de grande penalidade, aos 89 minutos, com a bola a bater com estrondo na barra.

Faltam duas jornadas para o final do campeonato, jogos contra o Cagliari e a Roma, os quais Ronaldo irá, seguramente, tentar alcançar e ultrapassar o rival italiano e quiçá ainda ganhar a Bota de Ouro, troféu que distingue o melhor marcador das competições nacionais.