Acção de formação sobre gestão agrícola promovida pela UANA

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, no âmbito da Unidade de Aceleração de Negócios Agrícolas (UANA), promove, no próximo dia 12 de Novembro, uma acção de informação sobre gestão agrícola. A iniciativa decorrerá, entre as 09h30 e as 12h30, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Dos conteúdos programáticos destacam-se os circuitos de produção, contabilidade e fiscalidade de uma empresa, no caso o exemplo da GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana), e terá como formador Samuel Caldeira.

Esta ação destina-se a aderentes da UANA, jovens agricultores e empreendedores agrícolas.

As inscrições poderão ser feitas na página de Internet da Escola Agrícola da Madeira, através deste e-mail ou ainda pelo número de telefone 291145455.