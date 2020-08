PCP denuncia obstáculos aos produtores agrícolas

Segundo Edgar Silva, na Ribeira Brava, nas zonas da Caldeira de Dentro e Caldeira de Baixo, "obstáculos alheios à vontade dos produtores agrícolas estão a colocar profundos constrangimentos ao cuidado com o terreno agrícola e à actividade produtiva".

O coordenador do PCP-M diz que existem "significativos agravamentos quanto ao acesso à água de rega, indispensável para o prosseguimento da produção agrícola naquelas localidades".

Embora sejam alegados pelo Governo Regional apoios à agricultura e ao desenvolvimento da actividade agrícola, a verdade é que os agricultores se confrontam com dificuldades extremas no acesso à água de rega e à construção de caminhos agrícolas" refere.

Se bem que sejam recorrentes, da parte do Governo Regional, os propagandeados milhões de euros da União Europeia para o desenvolvimento do mundo rural, na realidade, em lugares como os da Caldeira de Dentro e Caldeira de Baixo, na Ribeira Brava, estão em falta os mais elementares apoios à produção e aos produtores agrícolas" acrescenta.

"Atendendo à particular aptidão agrícola e potencial produtivo existentes nas referidas zonas da Ribeira Brava, que contrastam com os inadmissíveis obstáculos colocados pelos governantes e ali muito sentidos pelos produtores agrícolas, face a estas realidades concretas do mundo rural", afirma que "a CDU pretende saber como é que o Governo Regional poderá intervir para atender às justas reivindicações dos produtores agrícolas da Caldeira de Dentro e Caldeira de Baixo, na Ribeira Brava".

E, por isso, decidiu requerer da parte do Governo Regional indicações sobre medidas operativas capazes de garantir o acesso à água de rega e a outros apoios fundamentais à actividade agrícola.