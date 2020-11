PCP denuncia falta de visão estratégica do PSD, CDS e PS

O deputado do PCP na ALRAM, Ricardo Lume, esteve hoje no sítio dos Salgados, freguesia da Camacha, para denunciar o chumbo do PSD e CDS, com a abstenção do PS, de um Projecto de Decreto Legislativo Regional da autoria do PCP, que defendia a criação da Área de Paisagem Protegida dos Salgados.

Tornar o sítio dos Salgados uma área de paisagem protegida iria constituir um elemento de grande importância para a defesa do meio ambiente, do património e para o desenvolvimento ordenado do meio rural, pois permitia que as populações ali residentes e, mais concretamente os jovens, possam desenvolver actividades ligadas à agricultura e ao meio rural, fixando-se na sua terra e contribuindo cativamente para a preservação e valorização das características das paisagens naturais, humanizadas e a diversidade ecológica que caracteriza aquela zona da freguesia da Camacha Deputado Ricardo Lume

Mesmo assim, garantiu que o PCP vai continuar a intervir para garantir que efectivamente seja constituída a Área de Paisagem Protegida dos Salgados, "apesar da falta de visão estratégica por parte do PSD, CDS e PS na salvaguarda do património ambiental, arquitectónico e cultural".