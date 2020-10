Câmara do Funchal “tem sido um parceiro determinante” do Ecotrail

Parceiro do DIÁRIO de Notícias na organização do Ecotrail Funchal - Madeira Island, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) “tem sido um parceiro determinante. O Ecotrail hoje se é possível na cidade do Funchal é graças à CMF”, sublinhou Carlos Perneta, director de markting do DIÁRIO.

Agradeceu “o esforço muito importante e significativo” da autarquia, não apenas no apoio financeiro que dá à prova, mas também no apoio logístico, que é fundamental num evento que se desenvolve do mar à serra.

Reconhecimento feito por ocasião da cerimónia de entrega de prémios, realizada ao final da manhã na Praça Central da Avenida Arriaga.

Agradeceu também os apoios “muito importantes” das várias entidades privadas e públicas que patrocinaram o evento contribuindo também “de forma significativa” ou mesmo “determinante” para o sucesso da prova e da sua organização.

Carlos Perneta aproveitou a presença de José Bettencourt da Câmara, do Conselho de Gerência da Empresa do DIÁRIO de Notícias, para agradecer aquele que considera ser “o pai deste evento”, não apenas por ser “uma inspiração” nos mais de 30 anos de liderança da empresa, mas pela abertura sempre demonstrada aos desafios, sobretudo por desde sempre ter dado “liberdade de pensar e de inventar”, manifestou.

Este reconhecimento público ao José Câmara levou o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, a aproveitar a deixa e recorrer ao humor para na intervenção que fez enquanto entidade Parceira do DIÁRIO na organização do evento, considerar que se o DIÁRIO foi apelidado “de pai do Ecotrail, sou levado a pensar que a Câmara [do Funchal] será a mãe do Ecotrail”, ironizou.