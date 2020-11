Há um novo caso positivo e um recuperado na Madeira

A Madeira regista, nesta quinta-feira, um novo caso positivo de covid-19. Trata-se de um passageiro que chegou da República Checa. De referir que os testes que estão a ser feitos a contactos de casos positivos anteriormente diagnosticados deram todos negativo, até ao momento.

No sentido inverso, há a contabilizar mais um recuperado, o que fixa o número de casos activos em 202 doentes, sendo 167 casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 35 são casos de transmissão local. Destes, 149 são não-residentes e 53 são residentes na RAM.

Mantém-se o registo de 1 morte associada à covid-19 na Madeira.

No que diz respeito ao isolamento dos casos activos, 89 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 111 em alojamento próprio e 2 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

No total, há 44 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 18 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 26 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Entre estes casos, há um profissional de saúde que continua com a sua situação em estudo.

À data, 731 contactos de casos positivos estão em vigilância ativa pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região. Relativamente a viajantes, 13.574 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.