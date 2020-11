Democratas e republicanos frente a frente em Filadélfia

Manifestantes democratas e republicanos manifestam-se frente a frente junto ao centro de contagem de votos da cidade de Filadélfia, estado da Pensilvânia, separados por grades e agentes da polícia.

Os apoiantes do candidato democrata Joe Biden, sobretudo jovens, organizam desde as 12:00 (17:00 em Lisboa) uma uma ruidosa festa com música enquanto dançam no meio da rua empunhando cartazes com as inscrições "O voto negro conta" e "Contem os votos todos".

Do outro lado da Arch St, separados por grades de segurança encontram-se os apoiantes do Partido Republicano vestidos com indumentárias militares e pose marcial.

"Estou aqui com a minha bandeira M.A.G.A. "Make America Great Again") e isto basta-me para exigir a paragem imediata da contagem dos votos", disse à Lusa um apoiantes de Donald Trump do Estado da Pensilvânia.

"Estas eleições estão a ser um pesadelo mas vamos conseguir fazer vingar a democracia", diz uma jovem manifestante democrata do lado da rua em que a música em ensurdecedora.

A vitória na Pensilvânia confere 20 delegados eleitorais.

No grande edifício do Centro de Convenções de Filadélfia, na zona centro da cidade, dezenas de funcionários públicos do condado contam há 48 horas os votos por correio com a ajuda de equipamento eletrónico.

Há dois dias que Donald Trump afirma, sem apresentar provas, que os democratas são responsáveis por "fraude" eleitoral.

O candidato democrata Joe Biden está prestes a conseguir a vitória eleitoral apesar das acusações de Trump sobre a "situação" em três estados considerados cruciais.

Hoje, ao vencer nos estados do Michigan e Wisconsin, Biden soma, de acordo com as projeções dos meios de comunicação locais, 264 delegados no Colégio Eleitoral ficando a pouco de conseguir os 270 super eleitores necessários para ganhar a Casa Branca.

De acordo com os mesmos dados, Donald Trump soma 214 delegados do Colégio Eleitoral.

Biden mantém-se no Delaware e tem feito sucessivos apelos à calma e à "paciência" enquanto Trump acusa os democratas de atos fraudulentos provocando a mobilização dos apoiantes republicanos em vários pontos do país, nomeadamente na cidade da Filadélfia.

Apesar do extremar de posições e dos insultos, nas ruas de Filadélfia não se verificou, até ao momento, qualquer incidente sendo que a rua do Centro de Convenções está fortemente protegida pela polícia.