Afinal, quem é o presidente da Junta?

Não sabia que havia tanto americano em Portugal. Nem na Madeira. Pelo menos a julgar pela atenção com que vários seguem no Facebook tudo o que tem a ver com as eleições da passada terça-feira.

E também sou daquelas que vive bem sabendo que um ou outro está na presidência do país das oportunidades, porque nem um, nem outro tem qualquer tipo de influência nas decisões que o meu governo toma.

Aprecio os treinadores de bancada, mais preocupados em saber quantos estados vence o republicano ou o democrata, do que em saber como é que, deste lado, se sai da crise em que mergulhou o país. A culpa é do covid, dizem-me. Temo que o desgraçado vai ser culpado por coisas do mundo até 2056.

Pergunto quem são os deputados do parlamento madeirense, quem são os representantes da Madeira em Lisboa, quantos são e de que partidos, quantos deputados temos em Estrasburgo e só tenho silêncio como resposta. Até o nome do presidente da Junta de Freguesia sai a custo e muitas vezes não sai de todo. Nem sabem de que partido é. É uma alienação total. Estamos mais preocupados com o novo hambúrguer da cadeia americana do que com o que andam a fazer ao nosso bolo do caco.

Estamos a menos de três meses das Presidenciais portuguesas e a menos de um ano das eleições autárquicas que, aparentemente, serão as únicas nos próximos tempos, a não ser que caiam os governos, de aquém e de além-mar e tenhamos de votar em mais um ou dois atos eleitorais. E nós assobiamos para o lado enquanto vemos o boné do Trump e o Biden de óculos escuros, naquelas campanhas e festas que só os americanos sabem fazer, num sistema eleitoral que tem tudo para ser injusto. Afinal, elegem os tipos que vão nomear o presidente e não o presidente diretamente. Nada mais clarinho…

E estamos nós de olhos postos na América, enquanto André Ventura fuma o seu charuto descansado na poltrona, com o Governo dos Açores na mão. É do seu deputado eleito que dependem os próximos quatro anos no arquipélago vizinho. E da sua capacidade de chantagear António Costa. Isso, sim, devia preocupar-nos, goste-se ou não do estilo.

Para o ano há eleições. Pode ser que os jornalistas venham todos por aí abaixo à procura de notícias, os mesmos que, espalhados por diversos órgãos de comunicação social nacional, se esqueceram de dizer que a Madeira foi eleita pela sétima vez como Melhor Destino Insular da Europa, mas são se esqueceram dos prémios a nível europeu dados nos mesmos Óscares do Turismo a Lisboa, Porto, Algarve e Açores. Foi tudo atrás da Lusa, que se esqueceu do pequeno “pormenor”. Ninguém faz trabalho de casa. Só leem textos da agência noticiosa. Sinceramente, nesta altura só me lembro do velhinho, quando falava em cabala contra a Madeira. E nós continuamos a olhar para a América…