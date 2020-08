Serviços do Instituto de Mobilidade e Transportes encerrados

A Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres informa que os sistemas de informação do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes encontrar-se-ão em manutenção e, deste modo, inoperacionais, durante os dias 22 e 24 de Agosto.

Assim, os serviços de atendimento presencial ao público e todos os serviços online da DRETT, no que respeita às cartas de condução, exames teóricos e práticos, bem como a área de veículos, estarão encerrados na Rua do Seminário, no dia 24 de Agosto e no balcão Loja do Cidadão, nos dias 22 e 24 de Agosto.

Relativamente às outras áreas de intervenção da DRETT – Comércio, Indústria, Energia e Contraordenações (Rodoviárias e não Rodoviárias), continuarão a funcionar normalmente.