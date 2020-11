Camisola de CR7 rende 11 mil euros em leilão na África do Sul

Embora a jogar em Itália e na Juventus, uma camisola do Real Madrid, autografada por Cristiano Ronaldo, acaba de render 200 mil rands, qualquer coisa como 10.931euros ao câmbio de hoje. A notícia está a correr entre a comunidade na África do Sul.

Foi esta tarde durante um leilão que decorreu à margem de um almoço de beneficência de angariação de fundos para o Lar Santa Isabel, no Núcleo de Arte e Cultura da Sociedade Portuguesa de Beneficência, em Joanesburgo.

O novo dono, um empresário português de origem moçambicana, não quis ser identificado, no entanto algumas dezenas de pessoas que se encontravam presentes, a esmagadora portuguesa, entre os quais estava também o embaixador de Portugal, Manuel Carvalho, bem como outras figuras destacadas da comunidade emigrante, radicada na África do Sul, puderam constatar o momento.

Ao DIÁRIO, o Comendador Ivo de Sousa, foi uma dessa testemunhas presentes não deixou de mostrar um misto de estupefacção pelo lanço final atingir os 11 mil euros, mas também de profundo reconhecimento pela categoria e prestígio do atleta madeirense: “Nunca vi coisa igual”, expressou num primeiro momento aquando do nosso contacto. “O nosso Cristiano Ronaldo é de facto um fenómeno que consegue este tipo de coisas junta da nossa comunidade”, reagiu ainda incrédulo.

Não é a primeira vez que este tipo de leilões acontecem em solo sul-africano, um meio para que as instituições possam angariar receitas e onde chegam a ser lançadas ofertas surpreendentes. Recentemente uma camisola do Benfica foi arrematada na casa dos 5 mil euros. Neste leilão ainda foram leiloados diversos artigos, alguns quadros e objectos do novo ídolo do motociclismo português, Miguel Oliveira.

Apesar desta pequena loucura, alguns emigrantes lembram que este tipo de acontecimentos dão uma imagem deturpada da realidade da maioria da comunidade portuguesa a residir na África do Sul onde aumentam as dificuldades sociais e financeiras, agravadas pela crise pandémica.