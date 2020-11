"É fundamental criar um regime jurídico próprio para remunerar a electricidade renovável"

Agostinho Figueira, director do gabinete de estudos da Empresa Electricidade da Madeira, diz que " as perspectivas, nos próximos anos, no aproveitamento das energias renováveis, são promissoras"

Isto porque "as tecnologias existem, recursos renováveis também, há uma estratégia definida para a maximização do aproveitamento dessas energias, há vontade política e existem condições para capacidade de financiamento para investimentos nesta área".

Agostinho Figueira garante que entre as linhas gerais da referida estratégia "está a criação de condições para a maximização de integração de fontes de energias renováveis".

Neste contexto, diz ser "fundamental criar um regime jurídico próprio para remunerar a electricidade renovável, porque a realidade da Região é diferente do continente".

Recorde-se que nesta terça-feira, 3 de Novembro, a conferência ‘Pensar o Futuro’ está a debater o futuro das energias renováveis na Madeira. O evento está a decorrer no Museu da Electricidade.