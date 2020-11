Trovoada provoca pequenos cortes de energia em diversas localidades da Madeira

A trovoada e os relâmpagos causados pela depressão 'Clement' provocaram, esta noite, cortes no fornecimento de energia eléctrica em diversas localidades da Madeira. Há confirmação de apagões em zonas dos concelhos do Funchal, Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava e Santana, mas na maior parte dos casos a energia voltou ao fim de poucos minutos.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso laranja para agitação marítima, vento forte e chuva devido à depressão 'Clement', indicou o Serviço Regional de Proteção Civil, alertando que os efeitos da tempestade vão prolongar-se até quarta-feira. Neste período, estão previstos aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, bem como vento de sudoeste com rajadas que podem atingir os 115 quilómetros/hora nas zonas altas.

No mar, as ondas podem atingir uma altura máxima de 12 metros na costa norte e de oito metros na costa sul. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão 'Clement' formou-se durante o dia 27 de Novembro a noroeste da Península Ibérica e os seus efeitos serão sentidos "essencialmente" no arquipélago da Madeira, mas até ao momento não há registo de ocorrências significativas.