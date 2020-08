Temperaturas do ar justificam avisos para o tempo quente

Até às 14 horas diversas localidades (da rede de estações meteorológicas do IPMA) em todos os sectores do Arquipélago da Madeira registaram temperaturas do ar com valores de aviso amarelo – em vigor até às 21 horas de amanhã -, sendo que na costa Norte, Porto Moniz (28,1ºC) e São Vicente (27,9ºC), já aqueceram para níveis de aviso laranja.

Eis as localidades que até ao meio-dia solar registaram temperaturas de aviso meteorológico. Na costa Sul da Madeira: Santa Cruz/Aeroporto e Funchal/Observatório (ambas com 27,4ºC); regiões montanhosas: Pico do Areeiro (26,0ºC); costa norte da Madeira: Ponta de São Jorge (26,9ºC), São Vicente (27,9ºC) e Porto Moniz (28,1ºC); Porto Santo (27,9ºC).

Destaque para o Porto Moniz, que até a última hora registava o extremo da temperatura máxima do ar de hoje em toda a Região. Na Costa Norte da Madeira o tempo quente a meio da manhã (10 horas) proporcionava já temperaturas com valores de aviso amarelo em todos os concelhos.