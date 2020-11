Dois feridos no capotamento em Santa Rita

O carro que capotou lateralmente esta manhã na subida de Santa Rita, sentido Ribeira Brava-Funchal, provocou dois feridos.

As vítimas, um homem e uma mulher com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros e conseguiram sair do carro pelos seus próprios meios. Após receberem os primeiros socorros no local foram transportados numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

Os bombeiros estiveram no local com duas ambulâncias, um VLCI e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.