Madeira com 12 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo

A Região Autónoma da Madeira soma, neste domingo, 12 novos casos de infecção por Covid-19, sendo todos de transmissão local e associados a contextos e contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Dos casos hoje detectados, três dizem respeito a crianças com idades entre 3 e 12 anos que frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos de Santa Cruz e Funchal. Há ainda um profissional de saúde do SESARAM com atividade profissional também numa instituição da área social e um funcionário de uma escola com Covid-19, ambos a trabalhar em Machico.

O boletim diário da Direcção Regional da Saúde assinala ainda a recuperação de um doente, pelo que o número de pessoas com a infecção activa é de 207. Destes, 47 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 160 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 30 são não residentes e 177 são residentes na RAM.

Quanto ao isolamento dos casos activos, 33 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 172 em alojamento próprio e 2 pessoas permanecem internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (uma na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 e uma na Unidade de Cuidados Intensivos).

No total, há 80 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 10 provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 70 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.