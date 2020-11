Trânsito congestionado em S. Martinho, Santo António e S. Roque

A partir desta segunda-feira, 30 de Novembro, o trânsito automóvel estará condicionado em algumas artérias das freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque, devido a um conjunto de intervenções levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do projecto de Controlo e Monotorização das Redes de Água Associadas ao Sistema de Telegestão Existente no concelho, e de repavimentação de arruamentos municipais.

Investimentos da Autarquia que ascendem aos 2,3 milhões de euros e 600 mil euros, respetivamente.

O Vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, explica que parte destas intervenções estão integradas no projecto de renovação das redes de abastecimento de água, onde está a ser feita a “instalação de válvulas reguladoras de pressão com o objectivo de monitorizar e controlar as perdas de água em tempo real, contribuindo para garantir a eficiência deste serviço na casa de todos os funchalenses e para a sustentabilidade ambiental da nossa cidade e da Região”.

Por conta destas intervenções, será necessário realizar diversas alterações temporárias à circulação rodoviária nos arruamentos e dias abaixo indicados:

- No entroncamento da Rua da Levada do Cavalo com a Rua Nova da Levada do Cavalo, em Santo António, entre o dia 30 de novembro e o dia 14 de dezembro. A interrupção à circulação rodoviária será feita na viragem à esquerda da Rua Nova da Levada do Cavalo em direção ao Caminho do Pilar.

- Na Rotunda da Rua Dr. Pita, em São Martinho, entre o dia 30 de novembro e o dia 14 de dezembro.

- Na Estrada Dr. Joel Abel de Freitas, em São Roque, entre o dia 30 de novembro e o 5 de dezembro.

Repavimentação de 2 a 4 de Dezembro

Na sequência da repavimentação de 14 arruamentos municipais, que abrange quase todas as nove freguesias do Funchal, decorre, entre o dia 2 e 4 de Dezembro, a pavimentação do Caminho das Courelas, em Santo António, no troço compreendido entre o Caminho Dr. William Eduardo Clode e a Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Entre o dia 5 e 7 de Dezembro, tem lugar a pavimentação da Estrada Dr. João Abel de Freitas, em São Roque, sendo que a circulação será feita entre a Rampa dos Viveiros e a Rotunda dos Viveiros.

Por fim, entre 14 de Dezembro e 4 de Janeiro, será feita a pavimentação no Caminho de Santo António, no troço compreendido entre a Rua Nova do Pico de São João e a Rua das Maravilhas.

Rúben Abreu refere que estas empreitadas “beneficiam de forma inequívoca a comunidade e representam o trabalho do actual Executivo na melhoria da qualidade de vida de todos aqueles que vivem, trabalham ou visitam o Funchal”, e pede a compreensão de todos os funchalenses perante os incómodos que serão causados neste locais e no cumprimento da sinalização temporária existente.