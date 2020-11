Festival ‘Travessuras Culturais’ decorre hoje e amanhã na Ponta do Sol

Festival ‘Travessuras Culturais’, um evento multidisciplinar que abrange dança, cinema, música e teatro-fórum e decorre até domingo, no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol.

Eduardo Jesus teve oportunidade de visitar a exposição ‘Instrumentos Musicais’ e assistir ao teatro-fórum interpretado por alunos da Oficina Teatro – Cenas do Avesso e núcleo de Teatro da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

Para esta noite, o programa contempla música e dança sob o tema ‘Consonâncias’.

Amanhã haverá aulas de capoeira e será lançado o livro ‘Vem jogar capoeira’, do mestre Beija-Flor.

Criada em 2013, a Associação Travessias Culturais conta com o apoio do Governo Regional e está vocacionada para a produção e gestão de eventos culturais.

No seu elenco de actividades contam-se a criação do ‘Ponta do Sol Colectivo’, formações em teatro-fórum, concertos, encontros entre profissionais na área das indústrias criativas locais e internacionais, ‘Encontro com o cinema’, o Festival ‘Travessias Culturais’ e o ‘Encontro Internacional Senzala de Santos’.