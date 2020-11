Festival 'Travessuras Culturais' regressa hoje à Ponta do Sol

Conforme o DIÁRIO já havia anunciado na edição impressa de ontem, a Ponta do Sol volta a receber, a partir desta sexta-feira (27 de Novembro) o festival 'Travessuras Culturais'.

Este evento - iniciativa da Associação Travessias Culturais - junta, até domingo, dança, cinema, música, teatro-fórum e mais.

O programa abre com a inauguração de uma exposição de instrumentos musicais criados por alunos da EB1/PE do Vale e Cova do Pico e da EBI/PE Lombo dos Canhas, na sequência de uma formação em Outubro. É no Largo do Pelourinho pelas 19 horas.

Depois, elementos da Oficina de Teatro Cenas do Avesso e do núcleo de Teatro da EBS da Ponta do Sol apresentam ‘Consonâncias’, um espectáculo de teatro fórum, às 19h no Centro Cultural John Dos Passos.

Neste local há sessão de cinema pelas 21h30. Será exibido o filme ‘A Criança Zombie’, filme de Bertrand Bonello, que integra igualmente o Encontro com o Cinema.

No sábado o programa do Travessuras Culturais liga a Ponta do Sol a Paris, será através de ‘Consonâncias’, um espectáculo de música e dança criado para o festival. Traz as influências mútuas da música do Senegal, França, Brasil e Madeira e tem início às 21 horas no auditório do John Dos Passos.

A direcção é de Toninho do Carmo, que toca guitarra clássica e eléctrica (Brasil). Conta ainda com Cheikh Diallo no cora (Senegal); Acelino de Paula no contrabaixo (Brasil); Maria Teresa na voz (França/Portugal); Clarissa Borba no vibrafone (Brasil); Beija-Flor no berimbau (Brasil/Madeira); e Roberto Moritz no braguinha (Madeira). A eles juntam-se alunos da Escola do Vale e Cova do Pico, e elementos da Companhia Ladainha e em streaming artistas de Paris.

O último dia começa com uma aula de capoeira para crianças dos 6 aos 12 anos, às 11 horas. Às 14 horas é a vez de outra para maiores de 13 anos. O programa fecha com o lançamento do livro ‘Vem Jogar Capoeira’, do mestre Beija-Flor e com uma roda de capoeira com alunos do Lombo dos Canhas, tudo no Centro Cultural John Dos Passos.

Parte do programa do festival será transmitida em directo nas redes sociais da Travessias Culturais.